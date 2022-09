(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo ildi 200cheun altro aiuto dal Governo. Tra i provvedimenti che ci sono nel decreto Aiuti-ter, c’è anche ununa tantum per ‘alleggerire’ gli italiani, che da mesi, ormai, devono fare i conti con il caro bollette e l’aumento di tutto.di 150ai pensionati e aispiega Il Sole 24 ore, ildi 150andrà direttamente in busta paga, proprioè successo per i 200. Eaidipendenti che a novembre avranno avuto una retribuzione non superiore a 1.538, ma anche ai pensionati e agli autonomi con redditi inferiori a 20.000 ...

AgenPolitica : A NOVEMBRE PER IL CARO BOLLETTE ARRIVA UN BONUS DA 150 EURO: ECCO CHI POTRA’ OTTENERLO - CorriereCitta : Bonus 150 euro per i lavoratori: ecco a chi spetta, quando arriva e come richiederlo - Sem_ur : RT @CristinaMolendi: Bonus di 150 euro per i più poveri. L’ultimo atto del governo. Alla faccia di tutti i miserabili che danno del vile… - ApportunityIt : Bonus da 150 euro nelle buste paga: ecco chi ne ha diritto - ParmaToday - Gigino491 : @Palazzo_Chigi #Draghivileaffarista un bonus di 150 euro una tantum. Questo lo faceva tanti anni fa il Comandante A… -

Lotta al diesel, non bisogna demonizzare e ulteriori Notizia precedente - - >200 euro esteso a Settembre - Ottobre con aggiunta dieuro a Novembre ufficiale Notizia successiva - - > ...Il governo ha varato un provvedimento di aiuti per 14 miliardi per imprese e famiglie. Ecco le misure principali. Una tantum daeuro, estesotrasporti Arriva ununa tantum dieuro per aiutare i cittadini a sopportare i costi delle bollette impazzite. Andrà - direttamente in busta paga - ai lavoratori ...Bonus 150 euro, sconti per lo psicologo e la tv e bonus bollette. Sono alcuni delle agevolazioni rinnovate dal governo Draghi per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia e aiutare i consumatori ...Oltre ai contributi provinciali, ci sono diverse misure che sono state messe in campo per contrastare il caro-vita. Come, per esempio, il bonus 150 euro, gli sconti per lo psicologo e la tv e bonus bo ...