Bonus 150 euro per 417mila bergamaschi. «Bene, ma serve un tetto al prezzo del gas»

Il Decreto Aiuti-ter. Il contributo nella busta paga di novembre per i redditi inferiori ai 20mila euro annui. Corna (Cisl) e Peracchi (Cgil): «Il governo in scadenza ha fatto la sua parte, ora tocca all'Europa intervenire».

