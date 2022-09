Bolzano capitale culturale | alla rassegna Transart proposte innovative radicali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) Capita persino chepossa diventared’una Italia imprevedibile e diversa da quel che ci raccontano tante desolanti cronache e sondaggi. Sarà pure una magia teatrale, ma succede per davvero. Una città,, o Bozen come dicono loro, che potrebbe essere riassunta dal suo monumentale Ginko biloba, regalo nientemeno che della principessa Sissi: l’albero ha resistito per oltre 150 anni sopportando anche due guerre mondiali e oggi è custodito in un vaso da guinness dei primati, di dieci metri di diametro, dentro al Palais Campofranco, la nuova area vetrina accantostorica piazza Walther. Il Ginko svetta come il cuore verde di un centro storico gioiello, sempre molto amato dai turisti, soprattutto austriaci e tedeschi, a suggerire che la chiave anche della ricchezza commerciale di oggi non è solo tra ...