Bollette alle stelle, la colpa è di questa cattiva abitudine: consumi anche se non lo stai usando (Di domenica 18 settembre 2022) Se vuoi dare uno stop alle Bollette salate dovresti modificare anche le tue abitudini, fra questa ce n’è una che ti fa consumare più di quanto pensi. Con i rincari previsti sulle Bollette e considerando che stiamo andando verso l’inverno, una delle stagioni in cui i consumi aumentano, è bene poter arginare laddove si può L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 settembre 2022) Se vuoi dare uno stopsalate dovresti modificarele tue abitudini, frace n’è una che ti fa consumare più di quanto pensi. Con i rincari previsti sullee considerando che stiamo andando verso l’inverno, una delle stagioni in cui iaumentano, è bene poter arginare laddove si può L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: In Consiglio dei Ministri aiuto alle #famiglie e alle #imprese per affrontare la crisi e… - fattoquotidiano : La crisi dell’ex Ilva non passa mai: dal caro energia alle accuse di operai e indotto fino alle bollette di Eni. “T… - Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - ClaudioClalup : RT @EsteriLega: Pupazzi? Pensi alle bollette - WegaBass : @Sciandi Draghi che offre come aiuto alle aziende per il caro bollette l’accordo con le banche a tassi dei titoli d… -