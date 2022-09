Blake Lively, le foto del pancione su Instagram. E il motivo non è scontato (Di domenica 18 settembre 2022) Pochi giorni fa Blake Lively e Ryan Reynolds hanno annunciato di aspettare il quarto figlio, e subito la cronaca rosa si è messa alla caccia dei primi scatti dell’attrice col pancione, nonostante lo avesse mostrato proprio sul red carpet dando la notizia. I paparazzi, però, non amano le foto patinate, e si sono appostati fuori casa della coppia per rubare una foto a Blake, mandandola su tutte le furie. La Lively, dunque, ha risposto mostrando delle immagini private di questa gravidanza e di quelle precedenti, nella speranza di allontanare gli sciacalli dietro la porta di casa. Blake Lively inseguita dai paparazzi Come avvenuto con la gravidanza precedente, Blake Lively ha annunciato la dolce attesa ... Leggi su dilei (Di domenica 18 settembre 2022) Pochi giorni fae Ryan Reynolds hanno annunciato di aspettare il quarto figlio, e subito la cronaca rosa si è messa alla caccia dei primi scatti dell’attrice col, nonostante lo avesse mostrato proprio sul red carpet dando la notizia. I paparazzi, però, non amano lepatinate, e si sono appostati fuori casa della coppia per rubare una, mandandola su tutte le furie. La, dunque, ha risposto mostrando delle immagini private di questa gravidanza e di quelle precedenti, nella speranza di allontanare gli sciacalli dietro la porta di casa.inseguita dai paparazzi Come avvenuto con la gravidanza precedente,ha annunciato la dolce attesa ...

