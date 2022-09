Berrettini-Elias Ymer in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2022 (Di domenica 18 settembre 2022) Matteo Berrettini se la vedrà contro Elias Ymer nel primo singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022 per gli Azzurri capitanati da Filippo Volandri. Il romano va a caccia della terza vittoria della settimana dopo quella in rimonta sul croato Borna Coric e l’altra facile sull’argentino Sebastian Baez. E’ reduce da due successi in singolare anche lo scandinavo, che però non è riuscito a ripetersi quando è stato chiamato in causa nel doppio. Tra i due giocatori c’è solamente un precedente ma davvero poco indicativo. Era l’ultimo turno delle qualificazioni a Budapest (terra) nel 2018 e Berrettini riuscì a prevalere al termine di un match molto tirato. L’italiano partirà ampiamente favorito. Attenzione però ad ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Matteose la vedrà contronel primo singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara della fase a gironi dellaper gli Azzurri capitanati da Filippo Volandri. Il romano va a caccia della terza vittoria della settimana dopo quella in rimonta sul croato Borna Coric e l’altra facile sull’argentino Sebastian Baez. E’ reduce da due successi in singolare anche lo scandinavo, che però non è riuscito a ripetersi quando è stato chiamato in causa nel doppio. Tra i due giocatori c’è solamente un precedente ma davvero poco indicativo. Era l’ultimo turno delle qualificazioni a Budapest (terra) nel 2018 eriuscì a prevalere al termine di un match molto tirato. L’italiano partirà ampiamente favorito. Attenzione però ad ...

