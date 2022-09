Berlusconi si smarca sull'Ungheria: la presa di posizione su Orban (Di domenica 18 settembre 2022) Silvio Berlusconi mette un punto alla questione Ungheria. Il leader di Forza Italia, intervistato da Il Giornale, spegne le polemiche della sinistra sul centrodestra e le posizioni in politica estera: “La nostra Europa non può che essere quella del Ppe, non certo quella di Viktor Orbàn che dal Ppe è uscito. Del resto, lo stesso Presidente del Ppe, Manfred Weber, è venuto a trovarmi e ci ha chiesto, anche pubblicamente, di essere garanti del profilo europeista e atlantista del prossimo governo. Cosa per noi del tutto scontata e naturale. Per questo, un elettore moderato, di centro, europeista, se vuole dare un voto razionale e utile deve darlo a noi. Siamo gli unici in grado di caratterizzare in questa direzione il futuro governo del Paese”. Berlusconi riporta inoltre l'armonia tra i leader della coalizione, andando sempre ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Silviomette un punto alla questione. Il leader di Forza Italia, intervistato da Il Giornale, spegne le polemiche della sinistra sul centrodestra e le posizioni in politica estera: “La nostra Europa non può che essere quella del Ppe, non certo quella di Viktor Orbàn che dal Ppe è uscito. Del resto, lo stesso Presidente del Ppe, Manfred Weber, è venuto a trovarmi e ci ha chiesto, anche pubblicamente, di essere garanti del profilo europeista e atlantista del prossimo governo. Cosa per noi del tutto scontata e naturale. Per questo, un elettore moderato, di centro, europeista, se vuole dare un voto razionale e utile deve darlo a noi. Siamo gli unici in grado di caratterizzare in questa direzione il futuro governo del Paese”.riporta inoltre l'armonia tra i leader della coalizione, andando sempre ...

