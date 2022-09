Bergomi | «Il Napoli è stato coraggioso Spalletti se l’è giocata bene con i cambi»

(Di domenica 18 settembre 2022) Beppecommenta la prestazione delcontro il Milan negli studi Sky. “Il, anche se il Milan aveva fatto di più. Nel primo tempo ci sono state tre belle parate di Meret. Vincere a San Siro non è facile, c’è un clima pazzesco. Per questo dico che il: ha saputo soffrire.se l’ècon i. Questa vittoria deve dare consapevolezza, che invece il Milan ha già. I rossoneri hanno una mentalità incredibile: sono andati sotto ma non si sono arresi mai”. L'articolo ilsta.

Champions League, dove vederee Milan in TV. Calcio di inizio di Milan - Dinamo Zagabria alle 18.45 su Sky con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Beppe, sui canali sui ... Bergomi: "Napoli coraggioso, ha saputo soffrire. Ma il Milan ha mentalità pazzesca" (ITALPRESS) – Il Napoli espugna San Siro e vola in testa alla classifica prima della sosta, appaiando l'Atalanta a quota 17 punti.