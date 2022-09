Bayer Leverkusen, che asta per Diaby! (Di domenica 18 settembre 2022) L'esterno francese Moussa Diaby, 23 anni, del Bayer Leverkusen, è nel mirino di Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City e Newcastle... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) L'esterno francese Moussa Diaby, 23 anni, del, è nel mirino di Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City e Newcastle...

Bea_Mary84 : @GIUSMAURO Non ho detto che è normale che succeda, ma che è sempre successo anche negli anni in cui si vinceva, lo… - THE_DOCTOR_89 : @Pierre8244309 che te ne pare di Sky che non trasmette ne il bayern oggi e nemmeno Bayer Leverkusen vs Werder Brema… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Bayer Leverkusen vs Werder Brema – pronostico e possibili formazioni #17settembre #bundesliga - periodicodaily : Bayer Leverkusen vs Werder Brema – pronostico e possibili formazioni #17settembre #bundesliga - Smashdevil_19 : @NandoPiscopo1 @Zoroback_023 Aveva fatto qualche record col Salisburgo + 2 qualificazioni CL con il Bayer Leverkuse… -