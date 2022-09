Bastoni prende a calci la panchina dopo che Inzaghi lo ha sostituito alla mezz’ora (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) alla mezz’ora di Udinese-Inter (1-1 a fine primo tempo) Inzaghi ha sostituito Mkhitaryan e Bastoni perché ammoniti. Dazn mostra la reazione di Bastoni che una volta in panchina prende a calci il sedile, sfoga la sua rabbia mentre Gosens prova a calmarlo e a fargli capire che ci sono le telecamere a inquadrarlo. Bastoni à sa sortie. Images Dazn #UdineseInter pic.twitter.com/Zr7BpSciGr — Canale Inter (@Canale Inter) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022)di Udinese-Inter (1-1 a fine primo tempo)haMkhitaryan eperché ammoniti. Dazn mostra la reazione diche una volta inil sedile, sfoga la sua rabbia mentre Gosens prova a calmarlo e a fargli capire che ci sono le telecamere a inquadrarlo.à sa sortie. Images Dazn #UdineseInter pic.twitter.com/Zr7BpSciGr — Canale Inter (@Canale Inter) September 18, 2022 L'articolo ilNapolista.

Francogiuseppec : @AmalaTV_ Non si prende una ammonizione del genere. Bastoni è inguardabile lui sjriniar e dewryi fanno fare bella figura ad acerbi - TeoVisma : Due cose molto brutte all'ora di pranzo: - Il video di Bastoni parecchio arrabbiato che prende a calci una poltron… - chiarsbowiex : RT @goyourownwayx: no vabbè bastoni che prende a calci il sedile e gosens che lo calma BASTO VAI A PRENDERE A SCHIAFFI INZAGHI - rtamacc : RT @goyourownwayx: no vabbè bastoni che prende a calci il sedile e gosens che lo calma BASTO VAI A PRENDERE A SCHIAFFI INZAGHI - Daniele__26 : @AmalaTV_ Mai viste queste cose con un VERO allenatore in panchina. Con conte tutti zitti. Questo ha il carattere d… -