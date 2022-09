Bastianini batte Bagnaia | trionfo azzurro al Gp d’Aragon

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 settembre 2022) ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Eneaha vinto il Gran Premiodi MotoGP, quindicesimo appuntamento del calendario. Il pilota del Team Gresini, alla quarta vittoria stagionale, rimonta all’ultimo giro il poleman Francesco, che si deve accontentare di un secondo posto. Ora la distanza del ducatista ufficiale dalla vetta del Mondiale è di soli 10 punti. Completa il podio lo spagnolo Aleix Espargaro con l’Aprilia. Da segnalare la caduta al primo giro del francese Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha ha tamponato la Honda di Marc Marquez: il campione del mondo e leader della classifica è caduto e si è ritirato, mentre lo spagnolo, al suo rientro dopo il lungo stop, è stato costretto al forfait per problemi all’abbassatore. Caduta sempre in avvio anche per Takaaki Nakagami. – foto agenziafotogramma.it ...