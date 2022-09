Basket: Spagna Campione d’Europa 2022 nell’anno meno atteso, Francia battuta in finale (Di domenica 18 settembre 2022) La Spagna torna a vincere gli Europei dopo sette anni dall’ultima volta, e per la quarta occasione nella storia. Batte per 88-76 la Francia, al termine di un incontro sempre guidato e su cui mai ha realmente tolto le mani. Ancora una volta l’arbitraggio lascia a desiderare, ma è una costante di tutta la manifestazione: il problema è legato alle battaglie FIBA-Eurolega. Nell’ultimo atto 27 i punti di Juancho Hernangomez (nominato MVP della finale con 6/7 da 3 nel secondo quarto e 7/9 totale) e 14 quelli tanto del fratello Willy quanto di Lorenzo Brown (che aggiunge 11 assist), con 13 di Jaime Fernandez e 8 (ma tutti importanti) di Alberto Diaz. Dall’altra parte 23 di Evan Fournier, 16 di Thomas Heurtel e 13 di Guerschon Yabusele; solo 6 per Rudy Gobert, limitato assai dalla difesa iberica. L’inizio vede le due squadre con le polveri ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Latorna a vincere gli Europei dopo sette anni dall’ultima volta, e per la quarta occasione nella storia. Batte per 88-76 la, al termine di un incontro sempre guidato e su cui mai ha realmente tolto le mani. Ancora una volta l’arbitraggio lascia a desiderare, ma è una costante di tutta la manifestazione: il problema è legato alle battaglie FIBA-Eurolega. Nell’ultimo atto 27 i punti di Juancho Hernangomez (nominato MVP dellacon 6/7 da 3 nel secondo quarto e 7/9 totale) e 14 quelli tanto del fratello Willy quanto di Lorenzo Brown (che aggiunge 11 assist), con 13 di Jaime Fernandez e 8 (ma tutti importanti) di Alberto Diaz. Dall’altra parte 23 di Evan Fournier, 16 di Thomas Heurtel e 13 di Guerschon Yabusele; solo 6 per Rudy Gobert, limitato assai dalla difesa iberica. L’inizio vede le due squadre con le polveri ...

_aboutbasketbal : Spagna campione d'Europa! Un sistema, quello spagnolo, che dimostra un'altra volta di essere il migliore d'Europa.… - OA_Sport : Basket: la Spagna torna sul trono d'Europa per la quarta volta in 13 anni. Battuta la Francia in finale, Willy Hern… - gemin_steven98 : RT @SkySportNBA: ???????? SPAGNA-FRANCIA 88-76 ?? Juancho Hernangomez scatenato: 27 punti e 7/9 da tre #SkyEurobasket #Eurobasket https://t.co… - Eurosport_IT : SCARIOLO ANCORA D'ORO ???????? #EurosportBASKET | #Eurolega | #Spain | #Scariolo - Whatsername__93 : Non so niente di basket non conosco mezzo giocatore della Spagna ma se la Francia perde io godo -