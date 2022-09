"Azzerare l'Iva sui beni primari". Così il Cav tutela le famiglie (Di domenica 18 settembre 2022) Dal price cap al prezzo del gas fino al taglio del 5% dei consumi, Silvio Berlusconi avanza le sue idee sulla protezione di famiglie e imprese Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 settembre 2022) Dal price cap al prezzo del gas fino al taglio del 5% dei consumi, Silvio Berlusconi avanza le sue idee sulla protezione die imprese

matteosalvinimi : ??#CREDO CHE NESSUN ITALIANO VADA LASCIATO INDIETRO: AZZERARE L'IVA SUI BENI DI PRIMA NECESSITÀ Via l'Iva su pane,… - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: ??#CREDO CHE NESSUN ITALIANO VADA LASCIATO INDIETRO: AZZERARE L'IVA SUI BENI DI PRIMA NECESSITÀ Via l'Iva su pane, pas… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: ??#CREDO CHE NESSUN ITALIANO VADA LASCIATO INDIETRO: AZZERARE L'IVA SUI BENI DI PRIMA NECESSITÀ Via l'Iva su pane, pas… - AgrilloAlex : RT @matteosalvinimi: ??#CREDO CHE NESSUN ITALIANO VADA LASCIATO INDIETRO: AZZERARE L'IVA SUI BENI DI PRIMA NECESSITÀ Via l'Iva su pane, pas… - casascomaurizio : Oggi al Consiglio gen. metalmeccanici Cisl a #Brescia le mie ricette per superare il “covid delle imprese” ?? azzera… -