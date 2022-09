Azienda Ospedaliera Benevento | Concorso per 5 Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 18 settembre 2022) L’San Pio diha indetto unPubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di anestesia e rianimazione. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diSi comunica che con deliberazione n. 206 del 29 aprile 2022 è indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile all'indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade il trentesimo giorno successivo ...