Avis Bergamo: “Sedare il dolore è un’opera divina, scintilla divina è donare il sangue” (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. “Non ci rendiamo mai abbastanza conto dell’importanza di un dono d’amore: spesso lo consideriamo un ago nel pagliaio, e non capiamo che si tratta di una scintilla nel pagliaio. Scopriremmo così la potenzialità di luce, calore, energia, vita e speranza che c’è in ognuno di noi per il bene comune.” In queste parole, monsignor Giulio Dellavite, Segretario Generale della Curia Vescovile di Bergamo, ha racchiuso il senso della donazione di organi e tessuti umani nell’etica delle religioni monoteiste islamica, ebraica riformata, ortodossa romena, cristiana evangelica e cristiana cattolica, esposte e rappresentate dai relatori del convegno di volontariato nazionale “Etica della donazione da vivente” organizzato da Avis Comunale Bergamo e tenutosi oggi, sabato 17 settembre, a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022). “Non ci rendiamo mai abbastanza conto dell’importanza di un dono d’amore: spesso lo consideriamo un ago nel pagliaio, e non capiamo che si tratta di unanel pagliaio. Scopriremmo così la potenzialità di luce, calore, energia, vita e speranza che c’è in ognuno di noi per il bene comune.” In queste parole, monsignor Giulio Dellavite, Segretario Generale della Curia Vescovile di, ha racchiuso il senso della donazione di organi e tessuti umani nell’etica delle religioni monoteiste islamica, ebraica riformata, ortodossa romena, cristiana evangelica e cristiana cattolica, esposte e rappresentate dai relatori del convegno di volontariato nazionale “Etica della donazione da vivente” organizzato daComunalee tenutosi oggi, sabato 17 settembre, a ...

