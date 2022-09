Atletico Madrid-Real Madrid stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023 (Di domenica 18 settembre 2022) Il Real Madrid se la vedrà contro l’Atletico Madrid nella sesta giornata della Liga 2022/2023. I Blancos hanno iniziato la stagione alla grande, vincendo tutte e sette le partite disputate tra Liga e Champions League, ma il derby di Madrid non è mai una sfida come le altre. Sfida molto interessante anche per quanto riguarda gli allenatori, visto che si affronteranno Ancelotti e Simeone. Chi avrà la meglio? L’incontro è in programma stasera (domenica 18 settembre). Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo Stadio Wanda Metropolitano. La diretta televisiva è affidata a DAZN. Attraverso la stessa emittente sarà fruibile per i telespettatori ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ilse la vedrà contro l’nella sesta giornata della. I Blancos hanno iniziato la stagione alla grande, vincendo tutte e sette le partite disputate trae Champions League, ma il derby dinon è mai una sfida come le altre. Sfida molto interessante anche per quanto riguarda gli allenatori, visto che si affronteranno Ancelotti e Simeone. Chi avrà la meglio? L’incontro è in programma(domenica 18 settembre). Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo Stadio Wanda Metropolitano. Latelevisiva è affidata a DAZN. Attraverso la stessa emittente sarà fruibile per i telespettatori ...

