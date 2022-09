Atalanta | Gasperini | «Felici | ma niente proclami»

(Di domenica 18 settembre 2022) Le parole didopo la vittoria dell’: «Sappiamo che non vinceremo il giro, ma portare la maglia rosa è già una bella cosa» Gianpieroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’sulla Roma, che proietta la squadra al primo posto temporaneo della classifica. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione. Partita difficile contro una Roma forte, ma l’abbiamo tenuta bene. Per noi questi tre punti sono di grande fiducia per la possibilità di migliorarci». CAMBI AD INIZIO RIPRESA – «Scalvini aveva fatto indubbiamente bene, così come Hojlund. Muriel poi ha giocato più palloni, ma questi ragazzi hanno bisogno di crescere. Nel finale dovevamo alzare più il pressing sui loro centrocampisti e questo ha tolto iniziativa alla ...

gippu1 : Nella vittoria sinceramente immeritata dell'#Atalanta a Roma, degna di nota la gestione di Gasperini che ha conclus… - Atalanta_BC : Un campione del mondo a Zingonia! ???????? Alessandro #Michieletto ha incontrato il Presidente #Percassi, l'AD Luca Pe… - FBiasin : L’#Atalanta ha cambiato pelle: da squadra che palleggia e ti ammazza nella tua area, a squadra che aspetta, difende… - manuhellt : RT @paride_pasta: 'Noi siamo tutti allievi di Gasperini. Quell'uomo, a noi tutti, ci ha cambiato..' ???????? ?????????? risponde così ieri su Pallad… - MaurizioJj : RT @paride_pasta: 'Noi siamo tutti allievi di Gasperini. Quell'uomo, a noi tutti, ci ha cambiato..' ???????? ?????????? risponde così ieri su Pallad… -

...a Udine resta agganciato alla vetta ( - 1) e guarda da vicino Milan e Napoli a quota 11 e... La gara si giocherà in un Olimpico praticamente già sold - out e scardinare la squadra di...L'domenica sfida la Roma all'Olimpico,recupera anche Boga e in attacco adesso ha tante ..."La maglia rosa già indossarla è una grande soddisfazione, anche se sappiamo che non vinceremo il Giro". Lo ha detto Gian Piero Gasperini commentando il primato in classifica dell'Atalanta dopo la vit ...Vittoria importante per l’Atalanta che si gode la vittoria esterna contro una Roma bella a sprazzi. Il calcio è piuttosto semplice: basta un tiro ben assestato per vincere ed è quello che è successo a ...