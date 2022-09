Atalanta | fatti coraggio | a Roma è l’attacco la tua miglior difesa

(Di domenica 18 settembre 2022) Se il paragone del Gasp è quello del Giro d’Italia, possiamo dire allora che dopo le tappe di pianura (con la ‘crono’ faccia a faccia al Milan) cominciano le montagne: oggi (domenica 18 settembre ore 18) all’Olimpico contro la, dopo la sosta arriva a Bergamo la Fiorentina (domenica 2 ottobre alle 18), quindi a Udine (domenica 9 ottobre alle ore 15) contro una delle rivelazioni di questa prima parte del campionato, poi Sassuolo e Lazio in casa, Empoli fuori per completare il mese di ottobre. Abbastanza tosto per capire di più sulle possibilità dell’. Poi ha ragione Gasperini ad aggiungere che alla sosta di novembre si potranno avere indicazioni più precise e indopo Empoli ci sarà anche il Napoli a Bergamo, la trasferta di Lecce e l’Inter in casa. E a quel punto stop, fino a gennaio. Vuol dire che quella di adesso non ...

Margheritoni2 : @Alessandroad05 Atalanta Betis Inter Napoli qui vedremo di che pasta siamo fatti . - RosCarrara : Andrea Agnelli stai tranquillo che anche l’Atalanta è riuscita a superare il girone di Champion dopo le prime 3 sco… - PrimaBergamo : Circa 400 bergamaschi attesi all'Olimpico, un'altra bella risposta da parte dei tifosi: di Fabio Gennari I numeri n… - Maione_Daniele : @TheSilvestri @xcamjs Scudetto vinto in ciabatte ad Aprile. Champions e Coppa Italia perse contro Ajax e Atalanta p… - pietromichi : @_ElPrincipe22 Infatti, vai un po’ a vedere gli episodi di Napoli-Bologna, Udinese-Napoli, Crotone-Napoli, Napoli-M… -

... nel suo girone di Champions dove vanta 6 punti e una differenza reti super (7 gole 1 subìto) e in campionato dove divide il primo posto in classifica a 14 punti con Milan e. Inoltre ...i conti, al lordo sono 50 milioni garantiti (a meno che nel frattempo non si trovi un'altra ... Invece le milanesi vanno forte, il Napoli vola, le romane ci sono e c'è pure l'. Se la Juve ...Pochi dubbi per lo Special One, confemata la porta e la difesa. Pellegrini potrebbe abbassarsi in mediana, Molti dubbi invece per Gasperini.Già a partire da gennaio la Juventus potrebbe intervenire sul mercato per sistemare la fasce, dove Alex Sandro a sinistra, e Cuadrado a destra, ultimamente stanno facendo fatica.