sportli26181512 : Atalanta, Demiral: 'Grande vittoria, possiamo giocarcela fino alla fine': Merih Demiral, difensore dell'Atalanta, p… - sportli26181512 : Atalanta, le pagelle di CM: Sportiello più che un vice. Scalvini e poi basta: Roma-Atalanta 0-1 Musso sv: Sfortunat… - sportface2016 : #RomaAtalanta 0-1, #Demiral: “Grande vittoria, abbiamo fatto molto bene” - VoceGiallorossa : ?????@Atalanta_BC, Demiral: 'Possiamo giocarcela fino alla fine' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaAtalanta - LAROMA24 : Roma-Atalanta, Demiral: 'Grande vittoria, è difficile giocare davanti a 70mila persone...' #AsRoma… -

Calciomercato.com

AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE QUAGLIARELLA Fabio (Sampdoria) PRIMA SANZIONEMerih () KEAN Bioty Moise (Juventus) ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI ...E poi pesa anche il modo con cui è arrivato questo risultato: l'ha attaccato per gran ... poi sono arrivati un gol annullato a Koopmeiners e infine il vantaggio siglato daa dieci ... Atalanta, Demiral: 'Grande vittoria, possiamo giocarcela fino alla fine' La squadra di Gasperini si gode il gol di Scalvini nel primo tempo, i giallorossi mancano diverse occasioni per il pareggio. Ma i bergamaschi sono solidi e concreti come mai prima ...Importante successo in trasferta per la squadra di Gasperini che ritorna al comando della classifica di Serie A.