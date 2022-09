"Asili nido allo sbando e graduatoria farlocca". Le educatrici in Campidoglio (Di domenica 18 settembre 2022) "Dopo due anni di emergenza sanitaria e di impedimenti legati alla possibilità di esprimere il nostro dissenso il "Coordinamento Contro la Precarietà" è pronto a scendere in piazza domani mattina per ribadire a gran voce che la “storia dell'ultimo Concorso pubblico per educatori di asilo nido del Comune di Roma è diventata una lunga triste storia, vissuta dai precari, maggiormente donne, madri, educatrici ed educatori'' spiegano Alessandra Pelonero, Daniela Olivieri, Gabriella Rossi e Romina Abruzzetti del Coordinamento Contro la Precarietà (CCP). ‘'Si tratta di professionisti - spiegano le maestre precarie di lunga data - che si sono visti azzerare i sacrifici di anni di supplenze giornaliere con una procedura concorsuale messa a bando senza ascoltare la voce dei lavoratori, a colpi di prepotenti accordi tra il Dipartimento Risorse Umane, la ex ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) "Dopo due anni di emergenza sanitaria e di impedimenti legati alla possibilità di esprimere il nostro dissenso il "Coordinamento Contro la Precarietà" è pronto a scendere in piazza domani mattina per ribadire a gran voce che la “storia dell'ultimo Concorso pubblico per educatori di asilodel Comune di Roma è diventata una lunga triste storia, vissuta dai precari, maggiormente donne, madri,ed educatori'' spiegano Alessandra Pelonero, Daniela Olivieri, Gabriella Rossi e Romina Abruzzetti del Coordinamento Contro la Precarietà (CCP). ‘'Si tratta di professionisti - spiegano le maestre precarie di lunga data - che si sono visti azzerare i sacrifici di anni di supplenze giornaliere con una procedura concorsuale messa a bando senza ascoltare la voce dei lavoratori, a colpi di prepotenti accordi tra il Dipartimento Risorse Umane, la ex ...

