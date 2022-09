Ascolti TV analisi 17 settembre | corre forte la festa di Maria De Filippi su Canale 5 e batte quella di Amadeus su Rai1 In pochi sulle altre reti Elezioni | “In Onda” travolge “Tg2 Post”

(Di domenica 18 settembre 2022)al top: suil Tg1 delle 20.00 a 4,420 milioni e 29%. Su5 “Tu si que vales” 3,864 milioni e 28,24. Su“Soliti Ignoti” a 3,811 milioni e 23,63%. Tg1 delle 13.30 a 3,782 milioni e 27,8%. Musica nostalgia da Verona bycontro il people talent diDee company. Ammiraglie in guerra per glisabato 17.. In prima serataha rischierato Arena ’60, ’70, ’80 e…’90 e5 ha proo il primo passaggio stagionale di Tu si que vales. In tema, su Rai2 è andata inuna versione speciale di Tg2, mentre su La7 Insi è allungato un po’ prima ...

bakeoffitalia : Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone. Nuzzi supera Gerard ... - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, Le Indagini di Lolita Lobosco 16.6%, Anche se è amore non si Vede 11.9% - infoitcultura : Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone - emabrue : Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone. Nuzzi supera Gerard Butler. Zoro tiene tutti… - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 15 settembre: JLo precede il telefilm di Rai2, Del Debbio spegne Vespa e Rai1. “X Factor 2022' e… -

L'realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione da Sensemakers e Geca ha l'obiettivo di ... 'Il cavallo e la torre' si conferma primo programma di informazione perTV, seguito da '...L'ha l'obiettivo di monitorare e incrociare l'esposizione sul mezzo televisivo e sulle ... "Il cavallo e la torre" si conferma primo programma di informazione perTV, seguito da "Otto e ...L'analisi realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione da Sensemakers e Geca sull'esposizione in tv e sui social network di politici e durante la ...Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone. Nuzzi supera Gerard Butler. Zoro tiene tutti i fedelissimi. Ok i dolci della Parodi La replica della fiction ‘barese’ protagonist ...