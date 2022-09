Ascolti Tv 17 settembre 2022, Marco Liorni raddoppia e sbanca: Tu si que vales (28.24%) (Di domenica 18 settembre 2022) Sabato molto promettente per i palinsesti Rai e Mediaset che hanno raccolto larghi consensi dal pubblico spettatori, con relative conseguenze positive all'interno degli Ascolti tv. In prima serata hanno debuttato due grandi trasmissioni: Arena Suzuki '60 '70 '80 e… ‘90 su Rai 1 e Tu si que vales su Canale 5. Chi di loro avrà avuto la meglio? Pomeriggio diverso dal solito con un doppio appuntamento de Il Paradiso delle Signore e il ritorno di ItaliaSì. Con quest'ultima trasmissione Marco Liorni ha raddoppiato la sua stessa presenza, senza saltare Reazione a Catena. A proposito del game show di mamma Rai, c'è stata un'altra grandiosa vittoria da festeggiare con le campionesse del momento! Ascolti TV ieri 17 settembre Prime Time, tornano Tu si que vales ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022) Sabato molto promettente per i palinsesti Rai e Mediaset che hanno raccolto larghi consensi dal pubblico spettatori, con relative conseguenze positive all'interno deglitv. In prima serata hanno debuttato due grandi trasmissioni: Arena Suzuki '60 '70 '80 e… ‘90 su Rai 1 e Tu si quesu Canale 5. Chi di loro avrà avuto la meglio? Pomeriggio diverso dal solito con un doppio appuntamento de Il Paradiso delle Signore e il ritorno di ItaliaSì. Con quest'ultima trasmissionehato la sua stessa presenza, senza saltare Reazione a Catena. A proposito del game show di mamma Rai, c'è stata un'altra grandiosa vittoria da festeggiare con le campionesse del momento!TV ieri 17Prime Time, tornano Tu si que...

