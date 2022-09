Arsenal | Arteta lancia il 2007 Ethan Nwaneri | è storia in Premier League

(Di domenica 18 settembre 2022)ha debuttato ina 15 anni, 5 mesi e 28 giorni. E’ il più giovane esordiente di sempre nelladel campionato inglese. L’artefice della sua entrata in campo è, allenatore dell’, che lo ha buttato nella mischia al novantunesimo della sfida in trasferta contro il Brentford al posto di Vieira.è nato il 21 marzo delda genitori nigeriani. E’ un centrocampista che può giocare molto bene anche sulla trequarti avendo il vizio del gol. A settembre aveva debuttato in2, riuscendo anche ad entrare nel tabellino.crede tantissimo in lui e, complice l’emergenza nella zona nevralgica del campo, potrebbe dargli ...

Le reti di Saliba, Gabriel Jesus e Vieira regalano il successo in trasferta

Gabriel Jesus (getty images) Ethan Nwaneri a 15 anni e 181 giorni ha fatto il suo esordio con l'Arsenal, nel match vinto 3-0 con il Brentford, ed è diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia del campionato inglese. L'Arsenal brilla meno del solito ma chiude la gara nel primo tempo con Saliba, Jesus e Vieira: Arteta va alla sosta da primo della classe