Arrivano le Community Chat, ma Whatsapp è stato escluso: il progetto è rivoluzionario per Meta (Di domenica 18 settembre 2022) Da settimane sul web si erano diffuse le indiscrezioni riguardo all’imminente arrivo della funzione “Community” su Whatsapp. Poi, tutto ad un tratto, il colpo di scena, annunciato da Mark Zuckerberg in persona: confermate le Communities, ma su Messenger. Almeno per ora. Scopriamo tutti i dettagli. Meta ha avviato la distribuzione delle Communities, ma non su Whatsapp, bensì su Messenger – ComputerMagazine.itProprio in questo momento, le “Communities” di Meta sono in fase di distribuzione in tutto il mondo. Ma non su Whatsapp, come da più parti sul web era stato annunciato settimane fa, bensì su Messenger. Ed è stato lo stesso Mark Zuckerberg a confermarlo, ricordando che il prodotto di punta di Meta d’altronde è proprio Facebook. ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Da settimane sul web si erano diffuse le indiscrezioni riguardo all’imminente arrivo della funzione “” su. Poi, tutto ad un tratto, il colpo di scena, annunciato da Mark Zuckerberg in persona: confermate le Communities, ma su Messenger. Almeno per ora. Scopriamo tutti i dettagli.ha avviato la distribuzione delle Communities, ma non su, bensì su Messenger – ComputerMagazine.itProprio in questo momento, le “Communities” disono in fase di distribuzione in tutto il mondo. Ma non su, come da più parti sul web eraannunciato settimane fa, bensì su Messenger. Ed èlo stesso Mark Zuckerberg a confermarlo, ricordando che il prodotto di punta did’altronde è proprio Facebook. ...

