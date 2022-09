Anpi | ' Voto a difesa della Costituzione e a sostegno dell' antifascismo'

raffaelemanci14 : RT @Anpinazionale: L'appello dell'#Anpi: 'Andate alle urne, un voto a difesa della Costituzione e a sostegno dell' antifascismo' #voto #25s… - MisantropoDiss1 : L'appello dell' Anpi: 'Andate alle urne, un voto a difesa della Costituzione e a sostegno dell' antifascismo'… - civettone : RT @Anpinazionale: UN #VOTO PER USCIRE DALLA DRAMMATICA EMERGENZA DEL PAESE Leggi l'appello dell'#ANPI approvato dal Comitato nazionale del… - ventus85 : RT @Anpinazionale: UN #VOTO PER USCIRE DALLA DRAMMATICA EMERGENZA DEL PAESE Leggi l'appello dell'#ANPI approvato dal Comitato nazionale del… - Lizzy08032005 : RT @Anpinazionale: L'appello dell'#Anpi: 'Andate alle urne, un voto a difesa della Costituzione e a sostegno dell' antifascismo' #voto #25s… -

Elezioni politiche e rischi di deriva autoritaria. Una difesa della Costituzione e a sostegno dell'antifascismo. E' l'appello approvato dal Comitato nazionale, "che non sostiene alcun partito perché è autonoma, ma al contempo non è ...E' un appello a smuovere il primo partito in Italia, quello di chi non va a votare. L ', l'Associazione nazionale partigiani che non sostiene nessun partito, a una settimana dal- mentre il popolo di Salvini si raduna a Pontida e quello del centrosinistra a Monza - lancia il ...E' l'appello approvato dal Comitato nazionale Anpi, «che non sostiene alcun partito perché è autonoma, ma al contempo non è indifferente».Letta: “Pontida provincia d’Ungheria”. Salvini, patto in sei punti con gli alleati. Meloni: “Reddito cittadinanza Chi può deve lavorare”. Anpi: “Un voto a ...