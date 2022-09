Anna Moroni, compie 80 anni: ecco come si è vestita alla sua festa di compleanno, splendida ed elegante (Di domenica 18 settembre 2022) Anna Moroni ha festeggiato i suoi splendidi 80 anni, e lo ha fatto condividendo anche qualche foto sui suoi social network. In molti hanno dato sfogo alla propria creatività sui fornelli prendendo appunti quando, Anna Moroni accanto ad Antonella Clerici ne La Prova del Cuoco elaborava ricette squisite per tutte le età. Inconfondibile la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 settembre 2022)ha festeggiato i suoi splendidi 80, e lo ha fatto condividendo anche qualche foto sui suoi social network. In molti hanno dato sfogopropria creatività sui fornelli prendendo appunti quando,accanto ad Antonella Clerici ne La Prova del Cuoco elaborava ricette squisite per tutte le età. Inconfondibile la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

nadia_moroni : @Poesiaitalia Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese - carloemme50 : @nadia_moroni La conosco. Ci sono stato una volta a trovare Anna e proprio lei mi ha fatto conoscere alcune osteri… - UcciRaffaella : Martha Stewart VS Stella VS Anna Moroni ?? - bakeoffitalia : Quelli che il calcio, la Ocone è Anna Moroni - Marida Caterini - mariell93480507 : @antoclerici @Serv_Pubblico @diMartedi Brava conduttrice RAI, ti seguo da molti anni nella prova del cuoco ancora c… -