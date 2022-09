Anna Falchi furiosa | due colleghi hanno parlato male di… i dettagli

CptBombadil : @PBItaliana Ma bastaaaaaaaa Posta Anna falchi O Manila Lazzaro!!! Che sono 20 volte più fighe!! - ignatzthemouse : ma #Richetti non aveva sposato Anna Falchi? - MontiFrancy82 : @mariobiondi @bazluhrmann #FrancescoCarrozzini #AnnaFalchi #FrancescaFagnani e #DanielePiervincenzi tra gli ospiti… - SMSNEWSOFFICIAL : @mariobiondi @bazluhrmann #FrancescoCarrozzini #AnnaFalchi #FrancescaFagnani e #DanielePiervincenzi tra gli ospiti… - SMSNEWSOFFICIAL : Mario Biondi, Baz Luhrmann, Francesco Carrozzini, Anna Falchi, Francesca Fagnani e Daniele Piervincenzi tra gli osp… -

... Serena Autieri, Neri Marcorè, Ricky Tognazzi, Marisa Laurito, Massimo Lopez, Gabriele Mainetti, Ciro Priello & Fabio Balsamo,, Paolo Conticini, Rossella Brescia, Stefania Orlando, ...È tornata al timone del programma mattutino di Rai2,tagliando il nastro della sua seconda edizione nella trasmissione che porta la firma di Michele Guardì. Felice di essere al lavoro, la conduttrice ha ammesso di non amare stare troppo ...Spunta un clamoroso retroscena riguardante l'addio a Mediaset di uno dei conduttori più amati: le sue parole stupiscono tutti.Anna Falchi, la nota conduttrice de I fatti vostri insieme a Salvo Sottile, nei giorni scorsi non ha nascosto la delusione per le parole dichiarate da Facchinetti ed Emis Killa su Rimini. Anna Falchi ...