Angelus | Il Papa si rivolge alle vittime della tragedia (Di domenica 18 settembre 2022) Francesco rivolge un'accorata preghiera alle comunità colpite dalla sciagura. Persone lontane e vicine ma tutte fortemente presenti nel cuore del Pontefice. Siamo chiamati ad essere creativi, e anche scaltri, nel fare il bene. Le persone malvagie sono in genere molto astute. I "figli della luce", al contrario, ricadono nell'ingenuità o nella paura. È questo il L'articolo Angelus Il Papa si rivolge alle vittime della tragedia proviene da La Luce di Maria.

