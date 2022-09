Angel Di Maria della Juventus espulso per gomito contro il Monza (Di domenica 18 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La vita alla Juventus non è stata fluida ultimamente con l’inizio pessimo della stagione dei colossi della Seria A. La squadra di Massimiliano Allegri occupa attualmente l’ottava posizione in campionato e non ha vittorie nel girone di Champions League, avendo perso entrambe le prime due partite della competizione. Il tecnico della Juve è attualmente sotto pressione e Angel Di Maria ha reso ancora più difficile il suo compito di portare oggi tre punti importanti in casa del Monza. L’argentino si è fatto espellere nel primo tempo dopo aver dato una gomitata allo stomaco dell’avversario, che si vede in basso. ? CARtellino ROSSO DI Mariapic.twitter.com/1XU5yRMylM — Juve Canal (@juve canal) 18 ... Leggi su justcalcio (Di domenica 18 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La vita allanon è stata fluida ultimamente con l’inizio pessimostagione dei colossiSeria A. La squadra di Massimiliano Allegri occupa attualmente l’ottava posizione in campionato e non ha vittorie nel girone di Champions League, avendo perso entrambe le prime due partitecompetizione. Il tecnicoJuve è attualmente sotto pressione eDiha reso ancora più difficile il suo compito di portare oggi tre punti importanti in casa del. L’argentino si è fatto espellere nel primo tempo dopo aver dato una gomitata allo stomaco dell’avversario, che si vede in basso. ? CARtellino ROSSO DIpic.twitter.com/1XU5yRMylM — Juve Canal (@juve canal) 18 ...

