Amici 22, puntata del 18/09/22: ecco tutti gli allievi che compongono la nuova classe del talent (Di domenica 18 settembre 2022) E' appena terminata la prima puntata del pomeridiano di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi che ogni anno da la possibilità a cantanti e ballerini di emergere a livello artistico. Quest'anno la prima novità riguarda due nuovi ingressi nel cast dei professori: Emanuel Lo, che affiancherà Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per il ballo; e Arisa, che condividerà la cattedra di canto con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. La puntata è iniziata con Luigi Strangis – vincitore della scorsa edizione – che ha portato la coppa ai nuovi allievi prima di intonare la sua ultima canzone, Stai bene su tutto. Molti gli ospiti in studio nel corso della prima puntata. Il primo è stato l'attore turco Can Yaman che ha consegnato ben quattro maglie a: Asia Bigolin (ballerina), Cricca ...

