Amici 22, battuta razzista Pio e Amedeo tagliata: critiche e testimonianze (Di domenica 18 settembre 2022) Silenzio totale dalle anticipazioni trapelate sulla prima puntata di Amici 22, andata in onda domenica 18 settembre, sulla battuta di Pio e Amedeo. Un evento davvero vergognoso che poteva fare rumore già da mercoledì scorso, giorno della registrazione, ma che probabilmente si è scelto di censurare senza logica alcuna. Facendo una ricerca approfondita e accurata su Twitter è stato svelato cos'è successo in studio. Una ragazza presente alla registrazione di Amici 22 ha scritto un post, ripreso da Trash Italiano e commentato da Amici News, condannando la battuta razzista di Pio e Amedeo. Secondo le varie testimonianze pubblicate, pare che il duo comico pugliese abbia preso di mira un allievo di colore scartato. Passato vicino a loro, i ...

