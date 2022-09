Alluvione nelle Marche, la domenica a Senigallia con i volontari dalla regione: "Siamo venuti da soli, qui per spalare il fango" (Di domenica 18 settembre 2022) Ragazze e ragazzi, da Fano a Jesi, con le calosce e le pale nel centro storico della cittadina spettrale. Una gara di solidarietà che commuove. Un commerciante: "L'altra sera è arrivato un pizzaiolo con una pila di cartoni, ho pianto" Leggi su repubblica (Di domenica 18 settembre 2022) Ragazze e ragazzi, da Fano a Jesi, con le calosce e le pale nel centro storico della cittadina spettrale. Una gara didarietà che commuove. Un commerciante: "L'altra sera è arrivato un pizzaiolo con una pila di cartoni, ho pianto"

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - Agenzia_Ansa : Sono 10 al momento le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche, sono state tutte identificate. Lo rende noto… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Voglio esprimere il più profondo cordoglio per le vittime dell’#alluvione nelle #Marche… - Guido07261 : @matteorenzi Parli di italiasicura poco dopo un’alluvione per fare campagna elettorale, ma dimentichi che il Conte… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 10 al momento le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche, sono state tutte identificate. Lo rende noto la pr… -