Alluvione nelle Marche, i fondi per il fiume Misa stanziati nell’86, ma è tutto fermo (Di domenica 18 settembre 2022) Tre alluvioni in 16 anni. Un solo cantiere aperto ma non è a regime. Per mettere in sicurezza gli argini servono vasche di contenimento. Non sono mai state realizzate per la burocrazia e per l’impatto ambientale Leggi su corriere (Di domenica 18 settembre 2022) Tre alluvioni in 16 anni. Un solo cantiere aperto ma non è a regime. Per mettere in sicurezza gli argini servono vasche di contenimento. Non sono mai state realizzate per la burocrazia e per l’impatto ambientale

