Alluvione Marche, prosegue la ricerca dei due ultimi dispersi. Il possibile cambio di strategia ora che c’è il sole (Di domenica 18 settembre 2022) Proseguono le ricerche dei dispersi nell’Alluvione delle Marche. Ma si è trattato di un’altra notte senza esito nonostante la profusione di forze e mezzi. Mancano all’appello Mattia, 8 anni, strappato dalla furia delle acque dalle braccia della madre, e di Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia 17enne tra le 11 vittime finora accertate. Le ricerche si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel Comune di Barbara e si estendono a tutta l’area coinvolta dal temporale autorigenerante che in poche ore ha prodotto pioggia pari a sei mesi. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono all’opera dalla serata di giovedì, sia nella ricerca dei dispersi che nel portare soccorso alla popolazione travolta dal fango. Da quanto apprende l’Ansa oggi, grazie alle favorevoli condizioni meteo – sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Proseguono le ricerche deinell’delle. Ma si è trattato di un’altra notte senza esito nonostante la profusione di forze e mezzi. Mancano all’appello Mattia, 8 anni, strappato dalla furia delle acque dalle braccia della madre, e di Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia 17enne tra le 11 vittime finora accertate. Le ricerche si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel Comune di Barbara e si estendono a tutta l’area coinvolta dal temporale autorigenerante che in poche ore ha prodotto pioggia pari a sei mesi. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono all’opera dalla serata di giovedì, sia nelladeiche nel portare soccorso alla popolazione travolta dal fango. Da quanto apprende l’Ansa oggi, grazie alle favorevoli condizioni meteo – sulla ...

