Alluvione Marche, Mattia Luconi, il bambino di 8 anni sparito. Il papà: «Voglio credere che sia vivo». Si cerca anche Brunella Chiù (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il ritrovamento di ieri, a Serra dè Conti (AN), del corpo senza vita dell'undicesima vittima dell'Alluvione che ha colpito le Marche, proseguono le ricerche degli ultimi due... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il ritrovamento di ieri, a Serra dè Conti (AN), del corpo senza vita dell'undicesima vittima dell'che ha colpito le, proseguono le ricerche degli ultimi due...

