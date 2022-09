Alluvione Marche, il padre del piccolo Mattia disperso: «Hanno trovato la felpa sul ponte, cercatelo lì» (Di domenica 18 settembre 2022) «Io Mattia lo devo ritrovare. In tre giorni ho dormito un’ora e mezza, ma se dovessi ribaltare ogni tronco che c’è laggiù, lo farei fino all’ultimo filo d’erba». Sono le parole di Tiziano Luconi, 38 anni, padre di Mattia, il bambino di 8 anni disperso a causa dell’Alluvione a Contrada Coste (Ancona). Giovedì 15 settembre è scivolato dalle braccia della madre Silvia Mereu ed è stato travolto da un’onda di fango e acqua. La sera stessa il padre si è messo alla ricerca di Mattia. «Quando sono corso la prima volta al ponte di mattoni a cercarlo, un carabiniere mi gridava: “Che fai Tiziano, sei matto? Così rischi di perdere la vita”. Diluviava. Gli ho risposto: “Ma che ho più da perdere, maresciallo? La mia vita è lui”», racconta al Corriere della Sera. ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) «Iolo devo ritrovare. In tre giorni ho dormito un’ora e mezza, ma se dovessi ribaltare ogni tronco che c’è laggiù, lo farei fino all’ultimo filo d’erba». Sono le parole di Tiziano Luconi, 38 anni,di, il bambino di 8 annia causa dell’a Contrada Coste (Ancona). Giovedì 15 settembre è scivolato dalle braccia della madre Silvia Mereu ed è stato travolto da un’onda di fango e acqua. La sera stessa ilsi è messo alla ricerca di. «Quando sono corso la prima volta aldi mattoni a cercarlo, un carabiniere mi gridava: “Che fai Tiziano, sei matto? Così rischi di perdere la vita”. Diluviava. Gli ho risposto: “Ma che ho più da perdere, maresciallo? La mia vita è lui”», racconta al Corriere della Sera. ...

