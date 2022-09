Alluvione Marche, dall’allarme in ritardo alle opere non eseguite: tutti gli elementi al vaglio degli inquirenti (Di domenica 18 settembre 2022) Mentre nelle città alluvionate delle Marche si contano le vittime e si cercano gli ultimi due dispersi, tra cui un bambino di 8 anni, la procura di Ancona ha aperto un’inchiesta. Nel fascicolo si indaga per omicidio colposo plurimo e inondazione colposa. Per il momento, entrambi contro ignoti. I filoni che stanno seguendo gli inquirenti sono due. Da un lato, il tentativo di individuare se l’allertamento della popolazione sia stato effettuato in tempo, così come il conseguente funzionamento della macchina dei soccorsi e, dall’altro, la lente è sulla manutenzione del territorio per individuare eventuali responsabilità dei danni provocati. I sindaci delle zone colpite dal maltempo denunciano un’allerta mancata: i bollettini meteo davano allerta gialla e non si aspettavano precipitazioni così forti. ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Mentre nelle città alluvionate dellesi contano le vittime e si cercano gli ultimi due dispersi, tra cui un bambino di 8 anni, la procura di Ancona ha aperto un’inchiesta. Nel fascicolo si indaga per omicidio colposo plurimo e inondazione colposa. Per il momento, entrambi contro ignoti. I filoni che stanno seguendo glisono due. Da un lato, il tentativo di individuare se l’rtamento della popolazione sia stato effettuato in tempo, così come il conseguente funzionamento della macchina dei soccorsi e, dall’altro, la lente è sulla manutenzione del territorio per individuare eventuali responsabilità dei danni provocati. I sindaci delle zone colpite dal maltempo denunciano un’rta mancata: i bollettini meteo davanorta gialla e non si aspettavano precipitazioni così forti. ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - Agenzia_Ansa : Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa… - Agenzia_Ansa : Sono 10 al momento le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche, sono state tutte identificate. Lo rende noto… - RanieroLazzari1 : @PossibileIt @civati Riconoscere il diritto è sacrosanto, ma è altrettanto che Governo garantisca i diritti. Se non… - PicenoTime : Alluvione, Coldiretti Marche: ''Aziende al collasso, servono fondi e legge speciale per salvarle''… -