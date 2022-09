Alluvione Marche, ancora senza esito le ricerche dei due dispersi. Almeno 150 sfollati e 38 feriti (Di domenica 18 settembre 2022) Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Mattia, 8 anni, e di Brunella Chiù, 56 anni, che risultano ancora dispersi nell’Alluvione che ha colpito che ha colpito la zona di Senigallia, nelle Marche. Nel frattempo il numero delle vittime è salito a 11. Il bilancio, in continuo aggiornamento, parla anche di 150 sfollati e di 38 feriti. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa, al momento a carico di ignoti. Le ricerche si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel comune di Barbara, e si estendono a tutta l’area coinvolta dall’inondazione. I soccorritori, la Protezione civile e i Vigili del fuoco, provenienti anche da altre regioni tra cui Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Sono proseguite per tutta la notte ledi Mattia, 8 anni, e di Brunella Chiù, 56 anni, che risultanonell’che ha colpito che ha colpito la zona di Senigallia, nelle. Nel frattempo il numero delle vittime è salito a 11. Il bilancio, in continuo aggiornamento, parla anche di 150e di 38. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa, al momento a carico di ignoti. Lesi concentrano nella zona di Contrada Coste, nel comune di Barbara, e si estendono a tutta l’area coinvolta dall’inondazione. I soccorritori, la Protezione civile e i Vigili del fuoco, provenienti anche da altre regioni tra cui Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e ...

