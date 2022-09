Allegri: “Esonero? La cosa mi diverte! Per quanto riguarda le mie dimissioni…” (Di domenica 18 settembre 2022) Massimiliano Allegri sul match di oggi Monza-Juventus e sul suo Esonero. Ecco le sue parole ripotare da Il Corriere dello Sport:“Il Monza viene da buone partite, ha delle buone individualità.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 18 settembre 2022) Massimilianosul match di oggi Monza-Juventus e sul suo. Ecco le sue parole ripotare da Il Corriere dello Sport:“Il Monza viene da buone partite, ha delle buone individualità....

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - romeoagresti : #Allegri: “Perché mi mancava la voce riguardante l’esonero? Perché quando c’è un mezzo risultato finisco in discussione. Questo mi diverte”. - calciomercatoit : ?? - fedek07 : Chi vuole la sconfitta contro il Monza per sperare nell esonero di Allegri, ha pensato che oggi non c'è? A prescin… - napolista : Repubblica: #Allegri è un uomo solo. Finge serenità ma è tormentato dalle voci di esonero Convive con i fantasmi d… -