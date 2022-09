Allarme del Papa sull'inverno demografico: il coraggio di fare figli (Di domenica 18 settembre 2022) Il recente, ennesimo Allarme lanciato in occasione dell'Assemblea di Confindustria da Papa Francesco sull'«inverno demografico» e il richiamo al «patriottismo» di chi ha il coraggio di fare figli, sembra essere passato quasi nel silenzio tra le forze politiche impegnate, in campagna elettorale, invece, su polemiche surreali e che non centrano il vero delicato tema della famiglia italiana e del drammatico fenomeno della denatalità, che sta travolgendo il nostro Paese. Nel monito del Santo Padre c'è la sintesi di un approccio culturale, più che religioso, di chi ritiene che nella vita sociale, economica e persino produttiva vada coltivata una visione incarnata a quei valori naturali, che danno solidità e futuro alla comunità nazionale italiana. «È ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Il recente, ennesimolanciato in occasione dell'Assemblea di Confindustria daFrancesco'«» e il richiamo al «patriottismo» di chi ha ildi, sembra essere passato quasi nel silenzio tra le forze politiche impegnate, in campagna elettorale, invece, su polemiche surreali e che non centrano il vero delicato tema della famiglia italiana e del drammatico fenomeno della denatalità, che sta travolgendo il nostro Paese. Nel monito del Santo Padre c'è la sintesi di un approccio culturale, più che religioso, di chi ritiene che nella vita sociale, economica e persino produttiva vada coltivata una visione incarnata a quei valori naturali, che danno solidità e futuro alla comunità nazionale italiana. «È ...

