"All the Beauty and the Bloodshed", l'inattesa vittoria a Venezia (Di domenica 18 settembre 2022) Benvenuti nell'universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio a Venezia alla scoperta dell'ultimo film che ha vinto in Laguna il Leone d'oro. Parleremo di fografia, di epidemie e di dipendenza. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a "All the Beauty and the Bloodshed" di Laura Poitras. "All'inizio sono stata attratta dalla storia terrificante di una famiglia miliardaria che ha consapevolmente creato un'epidemia e ha successivamente versato denaro ai musei, ottenendo in cambio detrazioni fiscali e la possibilità di dare il proprio nome a qualche galleria. Ma mentre parlavamo, ho capito che questa era solo una parte della storia che volevo raccontare, e che il nucleo del film è costituito dall'arte, dalla fotografia di Nan e dall'eredità dei suoi amici e della sorella Barbara. Un'eredità di persone in fuga ...

