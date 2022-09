ALESSIA MARCUZZI ACCOLTA IN TRIONFO AD AMICI MENTRE BOOMERISSIMA SI RESTRINGE (Di domenica 18 settembre 2022) BOOMERISSIMA doveva essere il fiore all’occhiello dell’autunno di Rai2. Lo show che segna l’approdo di ALESSIA MARCUZZI nella Tv di Stato dopo il lungo sodalizio con Mediaset non solo slitta da novembre a gennaio, salvo ulteriori rinvii, ma si accorcia. Delle sei puntate annunciate alla presentazione dei palinsesti si passa a quattro, tutte registrate a partire da dicembre. L’inedito game show generazionale è stato pensato da ALESSIA MARCUZZI che si è presentata con tanto di dettagli e disegno dello studio al direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta che si è detto fin da subito entusiasta. Ci sono però i problemi di budget legati alla crisi economica tra caro energia e rischio recessione, oltre a ritardi organizzativi relativi allo studio. Non è solo BOOMERISSIMA a slittare. ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 18 settembre 2022)doveva essere il fiore all’occhiello dell’autunno di Rai2. Lo show che segna l’approdo dinella Tv di Stato dopo il lungo sodalizio con Mediaset non solo slitta da novembre a gennaio, salvo ulteriori rinvii, ma si accorcia. Delle sei puntate annunciate alla presentazione dei palinsesti si passa a quattro, tutte registrate a partire da dicembre. L’inedito game show generazionale è stato pensato dache si è presentata con tanto di dettagli e disegno dello studio al direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta che si è detto fin da subito entusiasta. Ci sono però i problemi di budget legati alla crisi economica tra caro energia e rischio recessione, oltre a ritardi organizzativi relativi allo studio. Non è soloa slittare. ...

