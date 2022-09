Alessandra Amoroso è fidanzata con un famoso cantante | ma Twitter se ne accorge solo ora Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 settembre 2022) In tanti se l’erano persa, ma la coppia formata dae Aiello è realtà. I due cantanti, entrambi amatissimi, stanno insieme infatti da diversi mesi ormai e non hanno fatto nulla per nascondere la loro relazione. Nelle ultime ore, però, si è scatenato un vero e proprio caos su. In moltissimi, infatti, nonostante i due artisti fossero presenti rispettivamente ai concerti l’un dell’altro e nonostante non avessero in alcun modo cercato di camuffare la loro storia, hanno appresonelle ultime ore che Aiello esono fidanzati. “Ma in che senso non sapevate di Aiello e AleAmo? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship, ma aiuto, io convinta lo sapessero tutti, il ...