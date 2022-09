Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme (ma nessuno se ne era accorto) – VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme. Da ore su Twitter è uscita fuori l’indiscrezione tra l’incredulità generale. Alcuni lo sapevano ma, la maggior parte degli internauti, era totalmente all’oscuro di questa nuova coppia. Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme Eppure foto e VIDEO si “sprecano” su internet così come il nome della “ship”: #Amoriello. Cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 18 settembre 2022). Da ore su Twitter è uscita fuori l’indiscrezione tra l’incredulità generale. Alcuni lo sapevano ma, la maggior parte degli internauti, era totalmente all’oscuro di questa nuova coppia.Eppure foto esi “sprecano” su internet così come il nome della “ship”: #Amoriello. Cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

rtl1025 : Quanto ci ha fatto divertire @AmorosoOF con #Camera209 a #PowerHitsEstate2022 all'Arena di Verona? ???? L'esibizione… - riveroadzee : RT @pitchbazil: e quando Alessandra Amoroso non porterà Aiello nella sua casa finita perché non è giusto per gli altri - karencorallo2 : RT @blogtivvu: Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme (ma nessuno se ne era accorto) – VIDEO - blogtivvu : Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme (ma nessuno se ne era accorto) – VIDEO - andivemetyou : RT @_mariells: IO APPENA HO SCOPERTO CHE ALESSANDRA AMOROSO E AIELLO STANNO INSIEME. SI, ESATTAMENTE COSÌ. -