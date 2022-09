“Al governo senza vincere le elezioni” Meloni disintegra il Pd sulla libertà

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 settembre 2022) Manca soltanto una settimana alledel 25 settembre e si fa sempre più bollente il clima intorno ai leader della politica. A parlare tramite Twitter è Giorgia, che per l'ennesima volta deve rispondere alle accuse della sinistra su un possibile pericolo per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra alle urne: “In Italia il paradosso è che chi ha governato 8 anniaver vinto lee ha negato agli italiani di esercitare alcuni diritti fondamentali, accusi di essere un rischio per la democrazia l'unica forza rimasta all'opposizione in questi anni a chiedereed”. Il messaggio della leader di Fratelli d'Italia è arrivata dopo un nuovo attacco di Enrico Letta, che ha preso di mira l'avversaria durante un'iniziativa elettorale a ...