Al 45' Cremonese-Lazio 0-3, doppietta Immobile e tris di Milinkovic! Fiorentina-Verona 1-0, si sblocca Ikoné (Di domenica 18 settembre 2022) Non solo Monza-Juventus, alle 15 in programma altri due match in questa super domenica di Serie A, ovvero Cremonese-Lazio e Fiorentina-Verona.... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Non solo Monza-Juventus, alle 15 in programma altri due match in questa super domenica di Serie A, ovvero....

calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - OfficialSSLazio : #CremoneseLazio ?? Settore Ospiti esaurito: in vendita ulteriori tagliandi ?? - IoNascoQui : Cominciato il secondo tempo fra Cremonese e Lazio - lukakusessuale : I nostri gol subiti: colpa di handanovic? Si o no? Lecce. Si. Se esci e gli chiudi lo specchio al N non è mai gol.… - Rincondecurvero : Cremonese - LAZIO 18/09/2022 #RDC -