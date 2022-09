(Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaè in lutto. Maria Graziaper molti, è deceduta dopo aver lottato a denti stretti contro un grave male. E’ stata quattro volte senatrice in quota Pd, da qualche tempo era passata nel partito Italia Viva di Matteo Renzi. Candidata al Parlamento in occasione delle elezioni di domenica prossima,lascia uno struggente messaggio sulla propria pagina social: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Graziella Pagano è morta, addio all'ex senatrice ed europarlamentare candidata con Italia Viva - anteprima24 : ** Addio Graziella Pagano: la leonessa della politica campana non ce l'ha fatta ** - Gabriel85766922 : @Mynamei25892973 Proprio la Graziella era da femminuccia ,ma l’idea di avere le chiavi,poi come tutti i bimbi,fui p… -

Lutto nel mondo sindacale.a una colonna della Cgil Palermo: è mortaPizzimenti, 78 anni. Aveva iniziato la carriera sindacale alla Federbraccianti nel 1974 dove svolgeva un lavoro di segreteria e anche di ... Addio Graziella Pagano: la leonessa della politica campana non ce l'ha fatta «Cari Amici, Cari Compagni la mia battaglia finisce qui. Prima di "passare dall'altra parte", vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero. In questi ...Graziella lascia il marito, i figli, la figlia, familiari e tanti amici uniti dal dolore. "Il Sindaco, L'Amministrazione e tutto il personale dell'Ente, esprimono le più sentite condoglianze all'ex Co ...