Addio al filosofo Antonio Pieretti | studioso del pensiero di Sant’Agostino

(Di domenica 18 settembre 2022) Il, insigne specialista deldie maestro degli studi di filosofia teoretica, che ha indagato in particolare il rapporto tra trascendentalità e ragione argomentativa, è morto all’ospedale di Gualdo Tadino (Perugia) all’età di 82 anni. I funerali si terranno nella basilica concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino, domani, lunedì 19 settembre, alle ore 16. Professore emerito di filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Perugia, dove è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, incarico che ha ricoperto ininterrottamente per 24 anni, e prorettore del medesimo Ateneo,è stato condirettore dell’Enciclopedia Filosofica edita da Bompiani (2006), vice presidente della Società Filosofica Italiana, della Società ...

