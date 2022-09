Adani | «Di Maria ha preso la negatività della Juve»

(Di domenica 18 settembre 2022) Le parole didopo il kocon il Monza del rosso di De: «L’ultima volta in cui è stato espulso era cinque anni fa» Daniele, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfittacon il Monza. Di seguito le sue parole sul rosso ad Angel Di. «Con il fallo commesso sembra che abbia giàtutta lache c’è in questa squadra, si nota tutto il suo nervosismo. Dall’ultima volta in cui è stato espulso sono passati cinque anni, una domanda me la farei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

juvemyheart : RT @FrancisJUnder12: Senza Chiesa,Pogba e Di Maria a mezzo servizio è praticamente la squadra dell anno scorso come pura tecnica,quindi 4 p… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Lele Adani ha parlato dell’espulsione di Angel Di Maria nel corso di #MonzaJuve. L’opinionista di Rai Sport ha espresso una su… - CesareMontanari : RT @fanpage: Lele Adani ha parlato dell’espulsione di Angel Di Maria nel corso di #MonzaJuve. L’opinionista di Rai Sport ha espresso una su… - fanpage : Lele Adani ha parlato dell’espulsione di Angel Di Maria nel corso di #MonzaJuve. L’opinionista di Rai Sport ha espr… - infoitsport : Monza-Juventus, che attacco di Adani: lo ha detto su Di Maria! -

: 'Max, sono venuto a vedere come stavi, e anche a porgerti un simbolico ramoscello d'ulivo. ... con Diche, indietreggiando, consentirebbe a Milik di dialogare nel dai e vai e di favorire, ...... la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele. A condurre la serata, ...de "La Meridiana Società Cooperativa Sociale" e in favore dei bambini del "Comitato...Lele Adani è intervenuto negli studi di 90° Minuto dove ha analizzato così l'episodio dell'espulsione di Angel Di Maria nella gara con il Monza: "Il ...Daniele Adani, ha analizzato ha parlato della situazione in casa Juventus, c concentrandosi in particolare su Di Maria. Le sue parole a Rai Sport. ADANI – «Con il fallo commesso sembra che abbia già p ...