Adani: “Di Maria ha preso la negatività della Juve. Skriniar? Dovrebbe essere il tassello della difesa” (Di domenica 18 settembre 2022) Daniele Adani, ospite a Rai Sport ha analizzato Juve e Inter nella settima giornata della Serie A 2022/23. Sull’espulsione di Di Maria ha dichiarato: “Con il fallo commesso sembra che abbia già preso tutta la negatività che c’è in questa squadra, si nota tutto il suo nervosismo. Dall’ultima volta in cui è stato espulso sono passati cinque anni, una domanda me la farei”. Sull’autogol di Skriniar invece ha aggiunto: “E’ stato l’uomo più chiacchierato del mercato estivo nerazzurro, Dovrebbe essere il tassello principale della difesa, invece l’Inter quest’anno ha già preso undici gol”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Daniele, ospite a Rai Sport ha analizzatoe Inter nella settima giornataSerie A 2022/23. Sull’espulsione di Diha dichiarato: “Con il fallo commesso sembra che abbia giàtutta lache c’è in questa squadra, si nota tutto il suo nervosismo. Dall’ultima volta in cui è stato espulso sono passati cinque anni, una domanda me la farei”. Sull’autogol diinvece ha aggiunto: “E’ stato l’uomo più chiacchierato del mercato estivo nerazzurro,ilprincipale, invece l’Inter quest’anno ha giàundici gol”. SportFace.

